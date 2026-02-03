La Cámara de EEUU avanza en poner fin a la parálisis del gobierno

3 minutos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó votar un proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, en medio de la confrontación entre republicanos y demócratas por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El proyecto de ley superó en la mañana un voto de procedimiento en la Cámara.

La votación definitiva está programada alrededor de las 13H00 (18H00 GMT), antes de su promulgación por Donald Trump. Se espera que ponga fin a tres días de parálisis.

El resultado de esta aprobación previa estaba en el aire después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan categóricamente a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el servicio de migraciones y la patrulla fronteriza, como exigen los demócratas.

Finalmente, el proyecto siguió adelante con 217 votos a favor y 215 en contra.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que se prolongue la parálisis.

Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: «Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley», declaró.

El conflicto en este proyecto de financiación tiene su origen en las recientes muertes de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes federales de migraciones y de la patrulla fronteriza.

Esas muertes desataron la furia de los demócratas, que consiguieron retrasar la semana pasada la votación de varias leyes presupuestarias.

– «Nadie por encima de la ley» –

Los demócratas insisten en su negativa a votar cualquier presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional sin que se reforme los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y que toda detención vaya precedida de una orden judicial.

«Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden de este país», declaró Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.

El texto, ya aprobada por el Senado, permite la aprobación de cinco de los seis capítulos presupuestarios, mientras que la parte relativa al Departamento de Seguridad Nacional se debatirá durante las dos próximas semanas.

Este el segundo cierre gubernamental en menos de seis meses en Estados Unidos, un país muy polarizado políticamente, aunque en esta ocasión los efectos en Washington, y en el resto del país, son mucho menos visibles.

