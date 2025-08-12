La Cámara de Representantes de Uruguay comienza a debatir la legalización de la eutanasia

3 minutos

Montevideo, 12 ago (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay comenzó a debatir este martes el proyecto de ley ‘Muerte digna’, que tiene por objeto legalizar la eutanasia en el país sudamericano.

En la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, el diputado por el oficialista Frente Amplio Luis Gallo fue el primero en tomar la palabra para informar sobre la propuesta.

Gallo recordó que una encuesta llevada a cabo este año por la consultora Cifra indica que, tras un crecimiento del 7 % en los últimos cinco años, el 62 % de la población está de acuerdo con la eutanasia, mientras que el 24 % en desacuerdo.

Dijo además que los parlamentarios deben preguntarse si están dispuestos a incorporar a la normativa de Uruguay el derecho de toda persona a decidir sobre el fin de su propia vida.

«Entiendo las diferentes perspectivas ideológicas, religiosas, filosóficas, morales, éticas que conviven en este recinto y que tanto lo enriquecen. Les pido que en su fuero más íntimo cada uno pueda analizar en profundidad y con sensibilidad y responsabilidad qué respuesta le daremos a los ciudadanos como Pablo, Beatriz y tantos otros», sostuvo Gallo.

De esa forma hizo referencia a dos personas que padecen enfermedades terminales y que buscan que la eutanasia sea legalizada.

En diálogo con la prensa, el diputado por el opositor Partido Nacional Rodrigo Goñi sostuvo que votará en contra y dijo que «la enorme mayoría de las personas que sufren quieren seguir viviendo sin sufrir».

«Eso es lo que hoy deberíamos en este Parlamento estar priorizando y no la triste posibilidad de ofrecer la muerte a los pacientes. Es un antes y un después no solo de la legislación, sino también de la moral de un pueblo», apuntó.

Cinco años después del primer impulso hacia la legalización de la eutanasia en Uruguay, el nuevo proyecto de ley apoyado por el oficialismo y parte de la oposición será sometido a votación este martes en la Cámara de Representantes.

Es distinto al que, tras ser aprobado en la Cámara Baja en 2022, no llegó a la Cámara Alta al no conseguir los votos necesarios en la Comisión de Salud de Senadores y busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir» mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas «sufrimientos insoportables».

En caso de recibir el voto afirmativo de más de la mitad de los 99 diputados, el proyecto volverá a esa Comisión, que tras las elecciones del pasado año cuenta con nuevos integrantes.

En la sesión extraordinaria de este martes y antes de la votación cada legislador tiene 15 minutos para explicar su postura sobre el tema, por lo que se estima que la jornada pueda prolongarse hasta altas horas de la noche o incluso la madrugada del miércoles. EFE

scr/psh