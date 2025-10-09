La Cámara de Representantes de Uruguay comienza a tratar la Ley de Presupuesto 2025-2029

Montevideo, 9 oct (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay comenzó a tratar este jueves el proyecto de Ley de Prespuesto para el quinquenio 2025-2029, luego de que este fuera aprobado por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

Durante el inicio de jornada, los parlamentarios comenzaron el debate con sus respectivas exposiciones en la Cámara Baja y al finalizar se llevará a cabo la votación del proyecto en general, que sería en horas de la madrugada del viernes.

Mientras tanto, mañana, a las 10:00 hora local (13:00 GMT), los diputados comenzarán a votar el articulado en diferentes jornadas que en principio se extenderán hasta el próximo martes o el miércoles en caso de ser necesario, incluyendo el fin de semana.

El jueves 16 de octubre a las 23:59 hora local (2:59 GMT) vencerá al plazo constitucional de 45 días para que el proyecto quede aprobado por la Cámara de Representantes y pase a la Cámara de Senadores.

El proyecto de Ley de Presupuesto creado por el Gobierno de Uruguay para el quinquenio ingresó al Parlamento el domingo 31 de agosto.

Ese día, la vicepresidenta del país y presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, recibió junto al presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, el texto con 714 artículos que le entregaron las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

La exposición de motivos de este, detalló la cartera, remarca que las políticas contenidas allí están enmarcadas en tres prioridades estratégicas: «acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país».

«El presupuesto es una manifestación de rumbo de la política económica del país, de las políticas públicas del país, en particular en un contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre», aseguró.

De acuerdo al Gobierno, las prioridades son el crecimiento y la inversión «como dos elementos centrales», apuntó días antes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa. EFE

