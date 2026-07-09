La cárnica brasileña JBS abandona su meta de emisiones netas cero para 2040

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Río de Janeiro, 9 jul (EFE).- La gigante cárnica brasileña JBS eliminó de su estrategia climática el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en toda su cadena de valor para 2040, un compromiso anunciado hace cinco años, y lo sustituyó por una estrategia centrada en reducir las emisiones que genera directamente en sus operaciones.

La empresa dejará de fijar una meta de reducción para las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, principalmente las asociadas a la producción de ganado y responsables de cerca del 97 % de su huella de carbono, según el informe de sostenibilidad de 2025 divulgado la víspera.

En el documento la empresa explicó que concentrará sus esfuerzos en las emisiones de alcance 1 y 2, que son las que controla «directamente», y que son las generadas por el funcionamiento de sus plantas industriales, sus vehículos y el consumo de electricidad y otros tipos de energía.

Para estas emisiones, JBS mantuvo metas con plazos definidos, indicadores de desempeño y auditorías independientes.

Con respecto a las emisiones indirectas, conocidas como de alcance 3, que incluyen las generadas por la cría del ganado adquirido por la empresa, la producción de alimento para los animales, el transporte y otras actividades de su cadena de suministro, JBS afirmó que dará prioridad a mejorar la eficiencia de sus proveedores.

«Al priorizará la eficiencia productiva de nuestros proveedores, podemos fortalecer el éxito de los productores y la resiliencia de la cadena de suministro, al tiempo que reducimos la intensidad de las emisiones de alcance 3», señaló el informe.

En la práctica, la compañía dejará de perseguir una meta de reducción absoluta para esas emisiones y pasará a enfocarse en disminuir su intensidad, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por unidad de producción, sin fijar un objetivo para reducir el volumen total de esas emisiones.

La empresa justificó el cambio al sostener que concentrará su estrategia climática en objetivos sobre los que tiene un control directo y cuyos resultados pueden medirse mediante indicadores y auditorías independientes.

También argumentó que parte de las emisiones vinculadas a las actividades agropecuarias y al transporte dependen de limitaciones tecnológicas, económicas y regulatorias que escapan a su control y requieren avances científicos, infraestructura y políticas públicas para ser reducidas de forma significativa.

En 2021, JBS anunció que lograría emisiones netas cero para 2040, un compromiso que abarcaba tanto las emisiones generadas directamente por la empresa como las producidas a lo largo de toda su cadena de suministro, principalmente por la actividad ganadera.

El presidente ejecutivo global de la empresa, Gilberto Tomazoni, afirmó entonces que la compañía además trabajaría «junto con los pequeños productores para apoyarlos en esta nueva revolución verde».

Pese a retirar el compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2040, JBS mantuvo sus objetivos de reducir un 30 % la intensidad de las emisiones de alcance 1 y 2 para 2030 y un 70 % para 2050.

Según la compañía, en 2025 ya había reducido esa intensidad un 18,8 %, por encima de la meta intermedia prevista para ese año. EFE

mat/lpm