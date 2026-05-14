La cárnica brasileña MBRF gana un 26 % más en el primer trimestre de 2026

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São Paulo, 14 may (EFE).- La empresa cárnica brasileña MBRF, una de las líderes mundiales en su ramo, anunció este jueves que ganó 111millones de reales (unos 22 millones de dólares o 19 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, un 26 % más que en el mismo periodo del año pasado.

MBRF facturó en los tres primeros meses de 2026 un total de 39.453 millones de reales (unos 7.880 millones de dólares), un nivel similar al del año anterior.

En cuanto al Ebitda ajustado, este fue de 3.096 millones de reales (unos 600 millones de dólares), un 3,2 % menos que hace un año.

El presidente del Consejo de Administración, Marcos Antonio Molina, afirmó en declaraciones citadas en el informe que los resultados son fruto de una apuesta por las regiones con un crecimiento «consistente» en el consumo de carne, como China y Oriente Medio.

En ese sentido, destacó la adquisición de una fábrica en China y la creación de la marca Sadia Halal, orientada a la producción de carne que cumple con los requisitos que establece el Islam.

MBRF es el resultado de la fusión entre Marfrig y BRF, dos de las líderes de la producción de carne en Brasil, en un proceso que fue concluido en septiembre del año pasado. EFE

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