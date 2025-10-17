La célebre «plaza Maradona» de Nápoles, cerrada por comerciantes descontentos

La «plaza Maradona» de Nápoles, conocida por el mural gigante del legendario futbolista argentino, quedó cerrada desde el martes a los turistas y visitantes por comerciantes descontentos con la burocracia local, constató este jueves un fotógrafo de la AFP.

Varias lonas de plástico color azul fueron instaladas a lo largo de la plaza ubicada en el Quartieri Spagnoli para bloquear el acceso.

Una acción de protesta motivada por una operación policial que se saldó con la requisición de algunos productos vendidos por los comerciantes del barrio, así como de la camioneta de uno de ellos.

Los comerciantes, «cansados (…) de ser perseguidos todos los días por las fuerzas policiales (…) han dicho ‘si somos nosotros el problema, damos un paso atrás, nos vamos y apagamos la luz'», contó a la AFP su abogado Angelo Pisani.

La controversia radica en que el vendedor cuya camioneta fue requisada está registrado como «vendedor ambulante» y por ello debe mover su vehículo cada cuatro horas, «pero es imposible moverlo porque hay un muro humano» en esa plaza visitada por miles de personas al día, explicó Pisani.

Según el abogado, las conversaciones con el ayuntamiento ya han comenzado, y la plaza podría reabrirse en breve plazo.

