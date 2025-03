La cúpula de conservadores da luz verde a negociaciones de coalición con socialdemócratas

3 minutos

Berlín, 10 mar (EFE).- La cúpula de los conservadores alemanes dio este lunes luz verde al inicio de negociaciones formales de coalición con los socialdemócratas, que comenzarán este jueves y deben concluir, de ser posible, en diez días, anunció el secretario general de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Carsten Linnemann.

En una rueda de prensa tras sendas reuniones del presídium y de la Junta Ejecutiva Federal del partido, Linnemann explicó que la luz verde se dio en ambos órganos de la fuerza, después de que ya aprobaran las conversaciones formales los socialdemócratas y la hermana bávara de la CDU, la Unión Socialcristiana (CSU).

«Las conversaciones empezarán el jueves con 16 grupos de trabajo. El tiempo apremia, tenemos solo diez días», señaló el secretario general de la CDU, en alusión a los días que quedan a partir del día 13 hasta la constitución de la nueva Cámara Baja tras las elecciones generales del pasado 23 de febrero, en las que ganaron los conservadores, seguidos de la ultraderecha y los socialdemócratas.

En la última semana conservadores y socialdemócratas han acordado un documento que recoge los principios de acuerdo sobre la reforma del freno de deuda y la creación de un fondo especial para modernizar la infraestructura, la limitación a la inmigración irregular y la reforma de la ayuda social no contributiva a ciudadanos.

Uno de los grupos de trabajo estudiará medidas para la reducción de la burocracia.

«Necesitamos una modernización del Estado en Alemania. Necesitamos una reducción de la burocracia», recalcó, porque sólo así funcionará el paquete de inversiones» de 500.000 millones de euros pactado con los socialdemócratas.

No obstante, Los Verdes dijeron minutos antes de la comparecencia de Linnemann que no votarán a favor de la reforma del freno de la deuda para mejorar la financiación de las Fuerzas Armadas de Alemania en la Cámara Baja actual, ni a favor del plan de inversiones multimillonario si no incluye también medidas para la lucha contra el cambio climático, entre otras exigencias.

La primera lectura debería producirse el mismo jueves, en que comenzarán las conversaciones formales de coalición de celebrarse el pleno extraordinario, que quiere bloquear tanto la ultraderecha como eventualmente La Izquierda.

Linnemann señaló al respecto que este mismo lunes la CDU hablará con Los Verdes, pero pidió que ese diálogo se desarrolle en un ambiente constructivo.

También habrá conversaciones con los liberales del FDP.

Los conservadores y los socialdemócratas necesitan una mayoría de dos tercios para las reformas, pues supone modificar artículos de la Constitución germana y solos no les dan las cifras. EFE

cae/cph/ig

(foto)