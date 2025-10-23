La cúpula del Partido Comunista Chino confirma purga de altos mandos por corrupción

1 minuto

Pekín, 23 oct (EFE).- El pleno del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) confirmó este jueves las expulsiones de varios altos mandos militares y civiles, en una de las mayores purgas internas de los últimos años en su cúpula dirigente a causa de escándalos de corrupción.

Entre los sancionados figuran el general He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central, máximo órgano dirigente del Ejército; el almirante Miao Hua, exresponsable de trabajo político en las Fuerzas Armadas, y el exministro de Agricultura Tang Renjian, condenado por sobornos millonarios.

El cónclave, que comenzó el lunes y se ha desarrollado a puerta cerrada, concluyó hoy con la difusión de un comunicado en el que se ratifican las expulsiones del partido de miembros del Comité Central por «graves violaciones de la disciplina y la ley». EFE

aa/lcl/jlp

(vídeo)