La cúpula iraní marcha en Teherán pese a las amenazas de Israel y una explosión cercana

3 minutos

Aydin Shayegan

Teherán, 13 mar (EFE).- Ni la guerra, ni las bombas, detuvieron este viernes la marcha del Día de Al Quds (Jerusalén) en Teherán, donde miles de personas, entre ellas altos cargos del país, desafiaron las amenazas de Israel y se movilizaron por el centro de la capital, pese a registrarse una explosión cerca del recorrido.

Entre los asistentes se encontraban el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Así, los dirigentes iraníes desafiaron a Israel y EE.UU., que han matado a numerosos altos cargos en la guerra, entre ellos el líder supremo Alí Jameneí.

Según medios del país, Pezeshkian recorrió sin guardaespaldas parte del trayecto entre consignas de «Muerte a Israel» y «Muerte a Estados Unidos».

Poco después del comienzo de las movilizaciones, a las 10:30 hora local (07:00 GMT), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron de que iban a atacar infraestructuras militares en dos zonas de la capital iraní, incluida el área de Maniriyeh, a tres kilómetros de la Universidad de Teherán, donde se realizaba la marcha, y pidieron a los civiles que evacuaran la zona.

Minutos después, un bombazo sacudió los alrededores del recorrido y al menos una mujer murió.

El estallido se escuchó entre la multitud y poco después se elevó una columna de humo detrás de los edificios cercanos.

Sin embargo, lejos de dispersarse, los participantes continuaron avanzando mientras coreaban «Alá es grande», lo que alabó Araqchí más tarde en la red social X.

«La reacción de los manifestantes cuando Teherán fue bombardeada hoy es una pesadilla para los agresores», afirmó el ministro iraní de Exteriores.

Mohseni Ejei, quien se encontraba cerca del lugar de la explosión, también siguió el ritmo e indicó a sus escoltas: «Continuamos el recorrido. No ha pasado nada».

«Debemos permanecer con el pueblo y junto al pueblo hasta el último aliento y hasta el último momento frente a la arrogancia y a quienes actúan como faraones», dijo el jefe del Poder Judicial, según informó la agencia Tasnim.

Para Larijani, el ataque israelí «contra la ruta de la marcha demuestra su desesperación».

El alto cargo de seguridad cargó también contra el presidente estadounidense, Donald Trump, al afirmar que «no es inteligente como para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido».

«Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo», enfatizó Larijani.

Con esa determinación, los manifestantes, partidarios de la República Islámica en su mayoría, continuaron hasta el final del recorrido como una demostración pública de desafío político en plena guerra y en un día simbólico para el sistema clerical, ya que el Día de Al Quds fue establecido en 1979 por su fundador, el ayatolá Ruholá Jomeiní, en apoyo a Palestina. EFE

(Vídeo)(Foto)