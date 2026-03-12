La caída de un puente y una vivienda dejan, al menos, dos fallecidos en el norte de Perú

2 minutos

Lima, 12 mar (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en las últimas horas en el norte de Perú tras la caída de un puente y el colapso de una vivienda en localidades afectadas por las intensas lluvias que azotan esa zona del país, informaron este jueves fuentes oficiales.

El primer accidente se produjo durante la noche del miércoles, cuando un automóvil intentaba cruzar el puente sobre el río Coyota, en la provincia de Recuay, en la región andina de Áncash, a unos 380 kilómetros al norte de Lima.

El colapso del puente Sahuay, ubicado a la altura del distrito de Cátac, causó la muerte de una persona y dejó tres heridos.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash confirmó que «debido a las intensas lluvias registradas en la zona se produjo el desplome del puente Sahuay cuando un vehículo transitaba por el lugar».

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las labores de rescate e iniciar las investigaciones del accidente.

El COER agregó que el tránsito de vehículos permanece interrumpido en el tramo Cátac-Conococha y aseguró que brindará más información «de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos».

Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó en sus redes sociales que «a causa de las lluvias intensas se registró el colapso de una vivienda que dejó una persona fallecida y dos heridas» en el distrito de Ayabaca, en la región norteña de Piura, cercana a la frontera con Ecuador.

El organismo indicó que el gobierno local está realizando la evaluación de daños, además de la limpieza y remoción de escombros con maquinaria pesada, y que también se coordina la entrega de ayuda humanitaria a los afectados.

El Gobierno de Perú declaró este jueves en emergencia a 283 distritos de 20 regiones del país con el objetivo de reducir el alto riesgo que se presenta ante la caída de lluvias intensas y su impacto en la seguridad de la población.

La medida, que tendrá una duración de 60 días, comprende distritos de veinte de las veinticuatro regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Los últimos reportes oficiales señalaron que en el país se había atendido más de 500 emergencias viales en 24 regiones afectadas por las lluvias, que hasta ese momento habían dejado 16.095 damnificados y 58 fallecidos a nivel nacional. EFE

