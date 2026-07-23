La caída de una grúa de un piso 42 a un inmueble causa graves daños materiales en Paraguay

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Asunción, 23 jul (EFE).- Graves destrozos materiales pero sin víctimas que lamentar este jueves, en Asunción, tras la caída de parte de una grúa del piso 42 de un edificio en construcción sobre un inmueble, sede de una academia de baile, según denunció el afectado en sus redes sociales.

«Gracias a dios nadie murió», dijo el propietario de la academia, Luis Calderini, en un video viralizado en redes sociales, quien lamentó que su oficina «desapareció» por el impacto de la estructura metálica.

En declaraciones a medios locales, Calderini relató que, después de terminar una clase con un grupo de alumnas por la mañana, por fortuna, volvió a su casa a buscar un documento que había olvidado.

En ese tránsito, la secretaria le avisó del impacto sobre su oficina en el que todos los empleados resultaron ilesos.

«Agradezco la felicidad de que nadie se haya accidentado», enfatizó Calderini en declaraciones al canal La Tele, donde lamentó ver «destrozado todo el esfuerzo» de su vida. EFE

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