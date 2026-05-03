La caída del dólar no alivia precios para los consumidores en Paraguay

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Asunción, 3 may (EFE).- La caída del dólar en Paraguay, que esta semana cerró por debajo de los 6.000 guaraníes por primera vez desde hace siete años, no ha logrado impactar en los precios para los consumidores, aunque sí se ve reflejada en una reducción de los ingresos fiscales, dijeron expertos a EFE.

La divisa estadounidense se cotizó el jueves 30 de abril en 5.977 guaraníes, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Esto supuso el nivel más bajo desde 2019 y contrasta con las cifras de abril de 2025, cuando el dólar superó la barrera de los 8.000 guaraníes.

A su vez, la moneda local -el guaraní -que este año cumplirá 83 años- se apreció un 21 % interanual al cierre de abril pasado.

Precios

El integrante del directorio del BCP Miguel Mora llamó la atención sobre el efecto «asimétrico» del tipo de cambio sobre los precios, en particular de los alimentos, en un país donde el 30 % de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está conformada por productos importados.

Cuando cae el dólar, «el efecto traspaso del tipo de cambio a precios internos es muy bajo en Paraguay», explicó el experto, quien cifró en un 0,13 % el reciente impacto de este fenómeno en los costos.

Según indicó, los precios no solo dependen del tipo de cambio, sino de costos logísticos, seguros, transporte, entre otros.

No ocurre lo mismo en un escenario en el que sube el dólar, ya que, apuntó, el costo de los productos va en la misma dirección.

En todo caso, destacó que la inflación se mantiene baja, cuando la meta para 2026 es de 3,5 %. En marzo, el costo de vida mensual fue de 0,8 %, el acumulado sumó 1,4 % y el interanual se situó en 1,9 %.

A su vez, el economista jefe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), José Fernández, indicó que el dólar no tiene «un impacto en los precios de la canasta», en especial en la carne vacuna, cuyo encarecimiento interno atribuyó a las mayores exportaciones.

Fernández también apuntó que bajo la Administración del presidente argentino, Javier Milei, se «redujo drásticamente el contrabando», que permitía adquirir alimentos, bebidas y otros productos argentinos a un 60 % menos del costo local.

«Ni bien ingresa este cambio político en Argentina, crecen también las compras formales en Paraguay y eso dispara el comercio, la recaudación y los canales formales», analizó.

Entorno

Por otro lado, el «dólar débil», según el funcionario del BCP, impulsó la cotización del guaraní.

La moneda paraguaya -aseguró- se benefició igualmente de la «muy buena dinámica» de las exportaciones y del «ingreso muy importante» de divisas ante el aumento de la inversión extranjera.

Este hecho permitió acceder a insumos importados más baratos, pero al mismo tiempo perjudicó al fisco que recibe menos ingresos tributarios producto de las exportaciones, señaló el experto.

Para afrontar la menor recaudación tributaria y el descenso de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por cuenta del abaratamiento del dólar, el Gobierno paraguayo anunció en marzo pasado un plan de «economía de guerra» en materia fiscal, expresado principalmente en un recorte de los gastos oficiales. EFE

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