La cadena ITV está en conversaciones con Sky para venderle su división de entretenimiento

1 minuto

Londres, 7 nov (EFE).- La cadena británica ITV confirmó este viernes que mantiene conversaciones preliminares con Sky sobre una posible venta de su área de entretenimiento, una operación que valoraría a esa división en 1.600 millones de libras (1.808 millones de euros).

En estas negociaciones se incluye los canales de ITV de televisión abierta y el servicio de streaming ITV X.

Las conversaciones con Sky, propiedad de la estadounidense Comcast, se producen en momentos en que la industria televisiva afronta una fuerte competencia de servicios de streaming como Netflix y Disney+.

Un eventual acuerdo no incluiría la productora de ITV, ITV Studios, responsable de programas populares como «Love Island» y «Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí!».

Aunque se dio a conocer estos contactos en una breve nota remitida hoy a la Bolsa de Valores de Londres, ITV precisa que no hay certeza sobre los términos de una posible venta de su división de entretenimiento, ni sobre si se llegará a un acuerdo.

Las acciones de ITV se dispararon hasta un 19% en las primeras horas de la mañana del viernes tras el anuncio.

En los últimos años, ITV ha sido centro de numerosas conjeturas sobre una adquisición, y su división de producción ha despertado el interés de competidores y fondos de capital riesgo. EFE

vg/cg