La cadena Juan Valdez abre su mayor tienda, una experiencia innovadora en cultura del café

Bogotá, 20 feb (EFE).- La marca colombiana Juan Valdez abrió este viernes en Bogotá su mayor tienda en el mundo, un espacio pensado para ofrecer una experiencia de inmersión en la cultura del café que incluye bebidas hechas con granos premium, tradicionalmente destinados a la exportación.

«Esta tienda va a tener la posibilidad de ofrecer los mejores cafés del mundo. Normalmente los cafés de especialidad, los cafés de mayor valor se exportan, ahora en Colombia podemos tomar los mejores cafés del mundo», dijo el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Germán Bahamón, al inaugurar la tienda Juan Valdez 1959, situada en el Parque de la 93, unas de las principales zonas de ocio de la capital colombiana.

El nombre Juan Valdez 1959 hace referencia al año en que se creó la marca de los cafeteros colombianos, representada por el campesino de bigote grueso que está siempre acompañado de una mula en la que lleva sus bultos de café y que con el tiempo se convirtió en un símbolo del país.

«El desarrollo de Colombia ha sido a partir del café (…) Sabemos perfectamente que el café desarrolló nuestra economía y hoy lo que queremos es seguir exaltando el trabajo que de manera denodada hacen nuestros caficultores y llevarlo a otro nivel», señaló.

Bahamón añadió que espera que Juan Valdez 1959, que ocupa tres plantas e incluye también experiencias gastronómicas y espacios de ‘coworking’, se convierta en un punto de referencia para el turismo nacional e internacional en la capital colombiana para probar y conocer «lo mejor del país cafetero».

«Le vamos a enseñar a los consumidores a que cambien los hábitos de consumo, a que exploren otros perfiles sensoriales en taza y tengan esa posibilidad de seguir regalando lo mejor que tiene Colombia, que es el café», indicó Bahamón.

Por su parte, Camila Escobar, presidenta de Procafecol, la firma que comercializa la marca Juan Valdez, destacó que la tienda fue concebida como un lugar de encuentro alrededor de una taza de café.

En la primera planta, llamada ‘Origen’, el visitante puede escoger cualquiera de los diferentes tipos de café producidos en el país y cuenta con una enorme tostadora y con baristas para enseñar todo el proceso de transformación del grano hasta convertirse en bebida.

‘Oficio’, en el segundo piso, «es el lugar en el que estando el café como protagonista se rodea de la mejor oferta culinaria y gastronómica», explicó Escobar, quien agregó que en la tercera planta, llamada «Ritual», se ofrecerán catas y experiencias con maestros cafeteros.

«Queremos que el café sea ese amigo nuestro en cada momento (…) esa bebida que nos permite conectarnos, que nos permite también desconectarnos, que nos permite estar solos pero que también está cada vez que queremos estar con alguien», señaló Escobar. EFE

