La calidad y traducciones de textos en euskera son clave para el lector latinoamericano

4 minutos

Guadalajara (México), 3 dic (EFE).- La presencia de la literatura en euskera en México y América Latina ha crecido en los últimos años gracias a la calidad y vitalidad de los textos y a su traducción al español, afirmó este martes la directora del Instituto Vasco Etxepare, Irene Larraza Aizpurua.

“Es la calidad de la obra de nuestros autores y autoras, el exotismo no es suficiente, puede ser un fogonazo de interés, de atracción, pero no se mantiene la atención ni en el tiempo ni en las obras ni en los autores si no hay una gran obra literaria detrás, y eso es lo que ofrece la literatura vasca hoy por hoy”, destacó la directora en una entrevista con EFE.

Este año el Instituto Vasco Etxepare colabora con la presencia y promoción de escritoras, escritores y profesionales en lengua vasca en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de la mexicana Guadalajara, que este año tiene a España como país invitado de honor.

Durante una reunión para festejar el Día Internacional del Euskera, que se celebra cada 3 de diciembre desde hace 75 años, Larraza Aizpurua remarcó la necesidad de que el público lector mexicano conozca de cerca las particularidades de la literatura de ese territorio.

“Hemos venido a explicar con más detalle que las obras que presentan esos autores también están originalmente escritas en euskera, porque escribir en una lengua es realmente mostrar una interpretación del mundo completamente diferente, no hablamos de que escriban de temas locales, son prácticamente vigentes, universales”, refirió.

Autoras y autores como Arantxa Urretabizkaia, Bernardo Atxaga, Karmele Jaio, Kirmen Uribe y Katixa Agirre conforman el grupo que ha compartido sus libros, historias y experiencia con las y los lectores de Guadalajara.

Creciente literatura en euskera

Asimismo, la directora resaltó el interés creciente que hay en México por la literatura en euskera y que se nota en la asistencia a las actividades que las y los escritores han tenido en los cuatro días que han transcurrido de la feria.

“Cada vez más existe este interés también por la literatura vasca, creo que es una cuestión de accesibilidad. El primer reto es poder crear en la lengua, nuestros escritores en lengua vasca cada vez más están consiguiendo un lugar en el exterior donde pueden afianzar más su profesión”, agregó.

Las actividades de Arantxa Urretabizkaia en Guadalajara han tenido llenos totales y sus libros, incluso el más reciente ‘La última casa’, traducida al castellano, se han agotado apenas en el inicio de la FIL, una sorpresa para la conocida autora, pues sus textos llegaron a México hace poco, gracias a las traducciones.

“Durante 400 años nuestros libros no se han traducido, ahora nos ocurren cosas que antes no nos ocurrían, las traducciones y que estamos en actividad diferentes generaciones, estamos, en pequeñito, equiparables a cualquiera de las literaturas que nos rodean”, expresó.

Por otro lado, la escritora Karmele Jaio -quien acudió a varias mesas de diálogo en la FIL- subrayó la universalidad de los textos escritos en euskera, un elemento fundamental para llegar al público hispanohablante.

“A pesar de que nosotros estamos escribiendo en un entorno que es mi país, mi ciudad, de lo que estoy hablando interpela directamente a las personas que viven muy lejos, o sea, estás hablando de temas universales, de relaciones humanas sobre todo, que nos afectan a todos por igual”, concluyó.

La edición 38 de la feria tiene lugar del 30 de noviembre al 8 de diciembre para recibir a 850 autoras y autores de 43 países que hablan en 19 idiomas distintos. EFE

PBD-gdl/abz/afs/sbb

La Agencia EFE cuenta con la colaboración del Instituto Vasco Etxepare para la elaboración de este contenido.