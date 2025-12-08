La calma vuelve a Benín tras el intento de golpe de Estado del domingo

Cotonú, 8 dic (EFE).- La calma volvió este lunes a Benín, que empezó a recobrar la normalidad tras el intento de golpe de Estado de este domingo que buscaba derrocar al presidente del país, Patrice Talon, frustrado por el Ejército beninés con ayuda militar de la vecina Nigeria.

Según pudo constatar EFE, la situación era tranquila esta mañana en Cotonú, la capital, donde las actividades se reanudaron de forma gradual.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos informó de que «la situación en Cotonú está tranquila y ha vuelto a la normalidad».

«Levantamos la recomendación de confinamiento. Animamos a los ciudadanos estadounidenses a seguir tomando precauciones», añadió la legación estadounidense.

Asimismo, la Embajada de Francia confirmó en otro comunicado que «el tráfico se ha reanudado gradualmente en Cotonú y sus alrededores».

«La evolución de la situación nos permite, por lo tanto, levantar el confinamiento. Sin embargo, se ruega a los ciudadanos franceses y a sus familias que observen las medidas de precaución, en particular evitando cualquier reunión y respetando las instrucciones de las fuerzas del orden en caso de control», añadió la misión francesa.

El presidente Talón anunció en la televisión pública beninesa a última hora del domingo que «la situación están completamente bajo control» tras el frustrado intento de golpe.

La alocución de mandatario se emitió después de que un grupo de militares, liderados por el teniente coronel Pascal Tigri, asegurara este domingo en la televisión pública haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituido al presidente.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública, donde los golpistas fueron reducidos.

Nigeria desplegó este domingo tropas terrestres y aviones de combate en el vecino Benín para ayudar a las autoridades a frustrar el golpe de Estado, informó la Presidencia nigeriana en un comunicado a última hora del domingo.

Esa nota se divulgó después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) informara de que ordenó el despliegue de tropas del bloque regional en Benín tras el frustrado golpe de Estado.

La fuerza regional está integrada por tropas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución. EFE

