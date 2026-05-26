La Camorra robó 10 kilos de cocaína a unos narcos sudamericanos en Italia

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Roma, 26 may (EFE).- La Camorra, la mafia napolitana, robó diez kilos de cocaína valorados en 280.000 euros a los líderes sudamericanos de una red internacional de narcotráfico mediante una falsa operación policial en el sur de Italia, según informó este martes la policía italiana en un comunicado.

El episodio salió a la luz durante una investigación de los Carabineros (policía militarizada italiana) que culminó con la desarticulación de la red, la detención de cuatro personas (tres extranjeros y un italiano) y el desmantelamiento de una refinería clandestina de cocaína en la región de Calabria (sur).

Según las autoridades, la organización movilizaba unos 800 kilos de droga al año, con un volumen de negocio superior a los 25 millones de euros (unos 29 millones de dólares) y beneficios netos cercanos a los seis millones (casi siete millones de dólares).

La estructura criminal operaba de forma piramidal con un ciudadano colombiano a la cabeza que dirigía las operaciones, fijaba los precios y coordinaba los contactos con los suministradores en España y Sudamérica.

Para el control financiero y blanqueo de capitales contaban con un intermediario de origen dominicano que gestionaba los pagos mediante criptomonedas, mientras que un socio italiana facilitaba vehículos con dobles fondos ocultos.

La cocaína llegaba a Europa de dos formas: por mar, mediante barcos mercantes que zarpaban de puertos como el de Guayaquil (Ecuador) y arrojaban fardos al agua para ser recuperados por coordenadas GPS, y por tierra, transportando la droga desde España en los automóviles modificados.

Una vez en Italia, la mercancía se distribuía en Roma y todo el centro del país.

Las escuchas telefónicas revelaron que la red compraba el kilo de cocaína al por mayor por entre 16.000 y 17.000 euros (unos 18.600 y 2.000 dólares) y lo revendía por entre 21.000 y 24.000 euros (unos 24.400 y 28.000 dólares).

Los investigadores destacaron además la peligrosidad del grupo, que recurría a secuestros violentos para cobrar deudas relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, las pesquisas confirmaron nexos directos entre este cartel y ‘Los Choneros’, una de las bandas criminales más violentas de Ecuador.

Tras el robo perpetrado por la Camorra, los líderes de la organización mantuvieron reuniones urgentes con clanes napolitanos en Campania para negociar la devolución del dinero o del cargamento y evitar un enfrentamiento violento.

La investigación culminó con el registro de la refinería clandestina en una zona rural de Sant’Agata del Bianco (en la región meridional italiana de Calabria), donde los Carabineros se incautaron de más de 500 kilos de mezclas químicas preparadas para adulterar la cocaína antes de su distribución y así multiplicar las ganancias. EFE

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