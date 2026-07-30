La campaña de marketing del Mundial merma las expectativas de resultados de Adidas

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Los costes de la campaña de marketing del Mundial de fútbol lastraron los resultados de Adidas, que no cumplió las expectativas de beneficio y vio cómo sus acciones se precipitaban el jueves hacia su mayor caída en un solo día de su historia.

Los beneficios operativos ascendieron a 574 millones de euros (657 millones de dólares) en el trimestre que finalizó en junio, informó Adidas, una cifra superior a la del año pasado, pero un 8% por debajo de las expectativas según analistas encuestados por la plataforma financiera FactSet.

Las acciones del fabricante alemán de ropa deportiva caían casi un 18% a las 10H30 GMT.

Adidas gastó más de 200 millones de euros adicionales en marketing que en el mismo periodo del año pasado, y desarrolló una campaña para el Mundial en la que participaron estrellas del fútbol como Lionel Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham, lo que elevó el gasto total en marketing a casi mil millones de euros para el trimestre.

Durante una conferencia sobre los resultados, el director financiero saliente de Adidas, Harm Ohlmeyer, afirmó que el dinero invertido daría sus frutos a largo plazo.

La empresa no solo quería «ganar el Mundial desde el punto de vista comercial, sino que también queremos invertir en esa plataforma, para asegurar el futuro, no solo en el mercado norteamericano, sino también en el latinoamericano, para la marca», señaló.

Adidas también registró alrededor de 1.500 millones de euros en ventas relacionadas con el Mundial desde finales de 2025, afirmó, vendiendo cuatro veces más camisetas de fútbol y el doble de balones que durante el último torneo.

Las camisetas de México fueron las más vendidas, según Adidas, seguidas por las de Alemania.

Las ventas totales en el segundo trimestre aumentaron un 13%, hasta alcanzar los 6.740 millones de euros.

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