La campeona ajedrecista Hejazipour apuesta por una operación en Irán como la de Venezuela

3 minutos

Antonio Torres del Cerro

París, 30 ene (EFE).- Mujer y joven, la campeona en ajedrez Mitra Hejazipour es el rostro mediático contra los ayatolás en Francia, país en el que se exilió tras negarse a portar el velo islámico con el equipo iraní en 2019. En una entrevista con EFE, apuesta por una intervención militar de Estados Unidos semejante a la de Venezuela.

«Por lo que dice (el presidente estadounidense, Donald) Trump sí que lo veo posible (una intervención exprés de EE.UU. como la realizada en Venezuela). Tenemos la impresión de que Estados Unidos atacará en breve a Irán», declara a EFE Hejazipour (Mashhad, 1993), en plena promoción de su primer libro ‘La jouese d’échecs’ (‘La jugadora de ajedrez’), por la editorial Albin Michel.

La deportista, campeona de ajedrez de Francia al poco tiempo de ser nacionalizada en 2023, afirmó que «no es posible negociar con un régimen criminal (el de los ayatolás)» y pronosticó que, «ante la masacre sangrienta» contra el pueblo iraní, la única salida es «una intervención militar de parte de las fuerzas extranjeras».

«El régimen (islamista de los ayatolás) va a seguir masacrando al pueblo iraní, lo peor está por llegar. Hay una fila de espera de personas que van a ser ejecutadas», advirtió la joven ajedrecista, para quien esa intervención es «deseada» por la mayoría de la población de su país.

Esa intervención «debe de ser vista no como una guerra y sí como una acción de liberación para tumbar al régimen», matizó.

De acuerdo con uno de los últimos recuentos, divulgado por la ONG estadounidense HRANA, al menos 5.777 manifestantes han muerto a manos de las autoridades iraníes, que se une a 11.009 gravemente heridos y 41.880 detenidos.

Hejazipour, cuyos padres y hermana viven aún en Irán, estimó que el contexto para un cambio de régimen es favorable, pues el régimen de los ayatolás está «en la posición más frágil de su historia» desde que en 1979 derrocaron a la dinastía monárquica de los sah de Irán.

La ajedrecista es precisamente uno de los principales apoyos públicos en Europa del regreso de la figura de Reza Pahlavi, hijo del último sah y que está exiliado en Estados Unidos desde hace casi 50 años.

«Se trata de un demócrata que quiere instaurar un sistema democrático en Irán. No busca, ni pretende, instaurar una monarquía a todo coste. Es el pueblo iraní al que cabrá instaurar qué tipo de sistema democrático tendrá Irán», alegó la campeona franco-iraní, quien negó que haya divisiones dentro de la oposición a Teherán.

La ajedrecista aprovechó para tratar de contrarrestar los argumentos de quienes alertan de que una caída de los islamistas implicará una profunda inestabilidad en el país.

«Dicen que Irán acabará como Libia o Irak, que terminará en el caos, pero no se puede poner a Irán al mismo nivel que esos países, nuestra civilización es completamente diferente», afirmó.

Criada en un medio islámico tradicional, Hejazipour contó que la práctica del ajedrez le permitió viajar por todo el mundo y la ayudó a abrir la mente, al ver que las mujeres podían vivir de un modo diferente que en Irán.

La deportista recordó que el movimiento de contestación de hoy, que acaba de cumplir un mes, es aún más poderoso que el que estalló en septiembre de 2022, cuando la joven Mahsa Amini murió en circunstancias sospechosas tras haber sido arrestada por no colocarse correctamente el velo.

«Las mujeres y los hombres están codo a codo contra el régimen, lo que quieren es un cambio», sostuvo. EFE

atc/cat/psh

(foto) (vídeo)