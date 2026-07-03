La campeona mundial en pesas Yudelina Mejía quiere brillar ante los dominicanos

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Santo Domingo, 3 jul (EFE).- La campeona mundial de levantamiento de pesas, Yudelina Mejía, garantizó que sus entrenamientos con miras a las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe -que iniciarán el próximo 24 de julio- estarán por encima de cualquier otro porque “quiero darle a mi gente lo mejor de mí».

Mejía se ha convertido, de acuerdo a una nota distribuida hoy por el Comité Organizador, en la atleta más sorprendente del país a nivel superior, al señalar que en octubre de 2025 los expertos internacionales quedaron boquiabiertos al verla adueñarse del oro, la plata y una tercera medalla de bronce en el Campeonato Mundial celebrado en Noruega.

“Fue una sorpresa para ellos, pero no para mí, porque yo sabía en qué condiciones física y mental yo estaba y eso es lo que quiero repetir ahora para el pueblo dominicano en estos Juegos”, dijo la campeona Centroamericana y del Caribe y Mundial.

El histórico medallón aurífero de la petromacorisana se cristalizó en la modalidad de arranque al levantar 122 kilos en su tercer y último intento, luego de iniciar con un levantamiento de 115 kilos y terminar con 119.

El gigantismo de su logro en Noruega no se detiene, la hazaña contiene un mayor relieve al bautizarla, además, como la primera pesista y/o atleta dominicano que consigue tres medallas mundiales, al sumar oro, plata y bronce, con premio en las tres modalidades; arranque: oro, envión: bronce, y total: plata.

Recordó que siendo una novata, la llevaron a la cita de San Salvador 2023, debutando en el plano internacional en los 87 kilos femeninos, contra todos los pronósticos puso a sonar el himno patrio en su primera presentación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

San Salvador 2023 fue su entrada al ciclo olímpico, donde se adueñó del oro en el arranque, con 115 kilos, y la plata en el envión, con 139 kilogramos.

“La verdad es que no tengo tiempo para mirar a los lados, quien está detrás o delante de mi. Yo lo que miro cada día es que tengo que estar mejor que el día anterior, cada día debo ser mejor; vamos arriba detrás de lo mejor para nuestro país”, anticipó.

El torneo de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciará el 5 de agosto y se extenderá hasta el cierre, el 8 de agosto.EFE

rsl