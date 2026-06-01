La canadiense Blue Diamond, la tercera mayor hotelera en Cuba, abandona la isla

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La Habana, 1 jun (EFE).- La canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas, va a cesar totalmente sus operaciones en la isla, difundieron este lunes medios oficiales, pese a que la compañía no lo ha anunciado oficialmente hasta el momento.

Las informaciones apuntan principalmente a la grave crisis económica que sufre el país, que lastra la experiencia, la caída general de la demanda y la falta de perspectivas del destino como motivos principales tras la decisión de la empresa.

La empresa canadiense, una de las pocas que había expandido su presencia en Cuba en los últimos años, operaba alrededor de una quincena de establecimientos de las marcas Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance, principalmente en La Habana, Varadero y Cayo Largo del Sur.

Blue Diamond ya había iniciado una reducción progresiva de sus actividades en febrero pasado, a raíz del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a Cuba, que forzó una reorganización del sector para favorecer el ahorro energético, y la decisión de todas las aerolíneas canadienses de dejar de operar sus rutas a la isla por falta de combustible.

Entre esas compañías aéreas se encuentra Sunwing Airlines, que pertenece al grupo Sunwing Travel, al igual que Blue Diamond Resorts.

Sin embargo, la decisión de la hotelera trasciende a pocos días de que este 5 de junio se cumpla el plazo puesto por EE.UU. a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa.

Varias empresas de distintos sectores han anunciado su salida de Cuba o el replanteamiento completo de su estrategia país a raíz de la Orden Ejecutiva 14404 de EE.UU. que disponía sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales y financieros con la isla.

La más significativa es la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba.

Las dos principales hoteleras en el país son las españolas Melia, con la gestión de 35 establecimientos, e Iberostar, con 18, quienes por el momento no han anunciado cambios sobre su presencia en la isla.

El sector turístico ha sido desde siempre uno de los motores económicos de la isla, aunque está también en crisis desde la pandemia.

Canadá era históricamente el primer mercado emisor de turistas a Cuba, con más del 40 % de los visitantes extranjeros totales en 2025, pero las cifras se han derrumbado este año por el bloqueo petrolero y la amenaza de sanciones de EE.UU. EFE

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