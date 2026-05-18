La canasta alimentaria de una familia venezolana aumentó un 5,5 % en abril, según una ONG

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Caracas, 18 may (EFE).- La canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela aumentó un 5,5 % en abril respecto a marzo, hasta los 730,59 dólares, según el costo difundido este lunes por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Una familia necesitó 38,27 dólares más el mes pasado en comparación con marzo, cuando el costo de la canasta fue de 692,32 dólares, según la organización.

Además, señaló que una familia requirió de 13,33 dólares para la compra de agua potable, ya que en el país caribeño el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.

La Constitución venezolana establece que todo trabajador tiene derecho a un salario «suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».

Sin embargo, el Cendas indicó que el salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a 25 centavos de dólar, solo cubre el 0,03 % de la canasta.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 240 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro recientemente aumentado a 200 dólares denominado «bono contra la guerra económica», ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Según cifras oficiales, los precios aumentaron un 10,6 % en abril, por lo que el país acumula una inflación del 90 % en los primeros cuatro meses del año.

Trabajadores y sindicalistas de diversos sectores rechazan lo que llaman una política de bonificación del salario y exigen un aumento de sus remuneraciones.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la principal institución de enseñanza superior del país, reiteró el pasado jueves el llamado a un paro nacional de 24 horas de las universidades públicas para este martes, luego de que el Gobierno rechazara la convocatoria a la protesta.

La asociación, además de salarios dignos, exige la regularización «inmediata» del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, al advertir que «solo lo cobró aproximadamente un 25 % de los profesores universitarios». EFE

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