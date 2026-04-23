La Cancillería informa de la llegada de dominicano que estaba varado en Vietnam

2 minutos

Santo Domingo, 23 abr (EFE).- La Cancillería informó que, tras múltiples gestiones interinstitucionales, fue posible el retorno al país este jueves del dominicano Joel Richards García, quien se encontraba varado en Vietnam luego de extraviar su pasaporte en marzo pasado.

La institución explicó que el retorno de García se canalizó a través de la Embajada de República Dominicana en Vietnam, desde donde se le brindó orientación consular de manera permanente, se gestionaron dos cartas de ruta, la emisión de manera excepcional de un pasaporte de emergencia, y posteriormente el visado de la autoridad migratoria vietnamita.

García llegó en un vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y fue recibido por el director de Protección a Nacionales en el Exterior de la Cancillería, Miguel Reyes, en representación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que el retorno de García es el resultado del trabajo articulado de sus dependencias para brindar asistencia oportuna a los dominicanos fuera del país, un modelo de trabajo que ya se ha implementado en casos similares de apoyo consular.

En ese sentido, reafirmó su compromiso con «proteger a los dominicanos en el exterior sin importar el lugar donde se encuentren».

García dio a conocer a través de las redes sociales que estaba varado en Vietnam, tras perder su pasaporte, y que las autoridades de la Embajada dominicana en ese país no le ofrecieron la ayuda correspondiente y que, cuando lo hicieron, fue de manera displicente.

Relató que esa postura, unida a la de aerolíneas que rechazaron la hoja de ruta que llegó a utilizar como pasaporte, causó en él gran incertidumbre, pues cada diligencia que realizaba se tropezaba con un obstáculo.

Luego de su denuncia, la Cancillería informó que le había ofrecida asistencia a través de la Embajada dominicana en Ciudad Ho Chi Minh, la capital vietnamita.EFE

rsl/pma