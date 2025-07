La canciller colombiana, Laura Sarabia, renuncia por diferencias con el Gobierno

Bogotá, 3 jul (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, que fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, presentó este jueves su renuncia al cargo por diferencias con decisiones del Gobierno.

«Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público», manifestó Sarabia en una carta dirigida a Petro.

La canciller, que estaba en el cargo desde el pasado 25 de enero, agregó: «Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar».

La dimisión de Sarabia se produce en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes, que ya costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leyva, ahora enfrentado con el presidente, que lo acusa de conspirar para sacarle del poder.

«En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar», agregó en su carta la canciller, quien se encuentra de visita en República Checa.

El lío de los pasaportes

Sarabia no menciona directamente la cuestión de los pasaportes, pero su renuncia ocurre un día después de que el nuevo jefe de Gabinete de Petro, Alfredo Saade, anunciara que se firmará un contrato con una empresa de Portugal para la fabricación de esos documentos, contradiciendo una decisión tomada días antes por la canciller, de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons.

La polémica comenzó a finales de 2023 cuando Leyva, siendo canciller, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.

Al contrato le quedaban tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, demandó al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos (unos 29,3 millones de dólares de hoy).

Desde entonces, el Gobierno ha cambiado varias veces su decisión sobre quién debe fabricar los pasaportes ya que al tratarse de un documento que requiere medidas especiales de seguridad avaladas internacionalmente, no se pone de acuerdo sobre quién es el más indicado.

Por esa discusión salió del cargo Leyva, suspendido por la Procuraduría General (Ministerio Público). Luego renunció su sucesor, Luis Gilberto Murillo, y ahora Sarabia, la tercera canciller de Petro, a cuyo gobierno le quedan solo trece meses pues terminará su mandato el 7 de agosto de 2026.

«Le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mi una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad», agregó Sarabia en su carta.

La mujer más poderosa del Gobierno

Laura Sarabia, de 30 años, trabajó en la campaña de Petro y por su eficiencia se ganó la confianza del presidente hasta el punto de que cuando llegó al poder la nombró jefa de Gabinete presidencial, donde se convirtió en la mujer más poderosa del país.

En febrero de 2024, Petro la designó directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), luego la puso al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y finalmente la hizo canciller.

Sin embargo, el poder de Sarabia comenzó a menguar por sus enfrentamientos con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, un controvertido político que fue clave en la financiación de la campaña presidencial de Petro y es la actual mano derecha del jefe de Estado. EFE

