The Swiss voice in the world since 1935

La canciller colombiana rechaza en nombre de la Celac «la lógica de intervención»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 1 sep (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, expresó este lunes el rechazo a «la lógica de intervención», al iniciar una reunión virtual de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada de urgencia para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, frente a Venezuela.

«La Celac nació para hablar con voz propia, hoy esa voz debe decir sin ambages: rechazamos la lógica de intervención, reafirmamos la carta de las Naciones Unidas, exigimos que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales y ofrecemos nuestra plataforma para canalizar soluciones latinoamericanas y caribeñas a los retos de nuestra casa común», dijo Villavicencio en imágenes difundidas por el canal TeleSur.

Colombia, que desde abril pasado tiene la presidencia pro tempore de la Celac, convocó anoche esta reunión para «intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional», tras el envío de buques de guerra estadounidenses al sur del Caribe con el propósito de «frenar el flujo de drogas», según Washington. EFE

joc/jga/psh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR