La canciller de Ecuador se reunirá el lunes con su homólogo de la República Dominicana

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Santo Domingo, 22 may (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, realizará una visita oficial a República Dominicana los próximos 24 y 25 de mayo, anunció este viernes la Cancillería del país caribeño.

Sommerfeld llegará la noche del 24 a Santo Domingo, donde al día siguiente se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, con quien sostendrá la I Reunión del Mecanismo de Dialogo Político Bilateral entre ambos países.

Ambos cancilleres «abordarán temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como asuntos económicos y comerciales orientados a ampliar las oportunidades de cooperación entre ambos países», de acuerdo con un comunicado de la cartera dominicana de Relaciones Exteriores.

El pasado 6 de mayo, el presidente dominicano, Luis Abinader; y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante un encuentro en Punta Cana (este dominicano) decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.

Ambos mandatarios acordaron que avancen los diálogos para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, instrumento con el que se fortalecerá el comercio, la inversión y la cooperación mutua, según informó en su momento la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

En el mismo encuentro, también se definió que los cancilleres de las dos naciones trabajen coordinadamente en el desarrollo de áreas de interés bilateral como zonas francas, turismo, salud, asuntos migratorios, movilidad humana y energía y minas, principalmente en lo que respecta a gas natural.

Los mandatarios expresaron, además, la necesidad de fortalecer el diálogo político mediante la realización de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, en la que se podrá abordar la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria.

La Presidencia recordó que República Dominicana en la actualidad es para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.

En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. EFE

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