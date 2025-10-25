La candidata democristiana felicita a Connolly por su victoria en presidenciales

Dublín, 25 oct (EFE).- La democristiana Heather Humphreys, candidata del gobernante Fine Gael a la presidencia de la República de Irlanda, un puesto principalmente representativo, reconoció este sábado su derrota en las elecciones del viernes y felicitó a la izquierdista Catherine Connolly por su victoria.

«Catherine va a ser una presidenta para todos y también para mí, y le deseo todo lo mejor», declaró la aspirante conservadora a la cadena pública RTE, a falta de que concluya hoy el recuento de votos de los comicios.

«No me arrepiento de nada», subrayó Humphreys, de 62 años y con amplia experiencia ministerial, quien, no obstante, ha sido vista como la representante del bipartidismo de centroderecha del Fine Gael (en el poder desde 2011) y del otro gran partido nacional, el Fianna Fáil, con el que comparte gobierno desde 2016.

La aspirante conservadora también denunció los ataques sectarios que han sufrido ella misma y su familia durante la campaña, dado que se crió en el condado de Monaghan -fronterizo con Irlanda del Norte- en el seno de una conocida familia protestante.

Su padre fue miembro de la Orden de Orange (unionista probritánica) y su abuelo rechazó la autonomía de Irlanda cuando toda isla pertenecía aún al Reino Unido. Ella, no obstante, se ha definido siempre como una «irlandesa nacionalista».

Por su parte, Connolly, diputada independiente de 68 años, declaró hoy estar «absolutamente encantada» de suceder en el cargo al laborista Michael D. Higgins, quien lo desempeñó durante dos mandatos consecutivos desde 2011.

«Estoy absolutamente encantada con el resultado y quiero dar la gracias a todos los que me han apoyado», declaró la próxima presidenta, que ha contado con el respaldo del bloque progresista del Dáil (cámara baja), incluido el Sinn Féin, brazo político del ya inactivo IRA y líder de la oposición.

También extendió los agradecimientos «a todo el mundo», incluso a «aquellos que no me votaron», en su primer gesto de apertura hacia quienes la tachan de radical.

Pese a la popularidad de Connolly entre la juventud y la amplia experiencia política de Humphreys, ninguna llegó a generar gran entusiasmo durante la campaña, en la que casi la mitad del electorado dijo no sentirse representado por ellas.

El recuento de votos continuará durante la jornada de hoy, mientras que el nombre del ganador se anuncia habitualmente a última hora de la tarde en el Castillo de Dublín. EFE

