La candidata Keiko Fujimori vota en la segunda vuelta de Perú entre vítores de seguidores

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, emitió su voto entre vítores de sus seguidores y sin llegar a dar declaraciones.

Fujimori llegó al colegio Libertador San Martín, del distrito de San Borja, de la capital Lima, bajo un fuerte resguardo policial, y a su salida saludó a sus simpatizantes desde la ventana superior del automóvil que la trasladaba para agradecerles su apoyo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplió así con su voto después de haber iniciado el día muy temprano con una reunión con sus delegados que vigilarán el escrutinio en las mesas electorales y posteriormente desayunar en una humilde barriada del extrarradio del capital peruana con su familia. EFE

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