La candidata Keiko Fujimori vota en la segunda vuelta de Perú entre vítores de seguidores

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, emitió su voto entre vítores de sus seguidores y sin llegar a dar declaraciones.

Fujimori llegó al colegio Libertador San Martín, del distrito de San Borja, de la capital Lima, bajo un fuerte resguardo policial, y a su salida saludó a sus simpatizantes desde la ventana superior del automóvil que la trasladaba para agradecerles su apoyo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplió así con su voto después de haber iniciado el día muy temprano con una reunión con sus delegados que vigilarán el escrutinio en las mesas electorales y posteriormente desayunar en una humilde barriada del extrarradio del capital peruana.

Más temprano invocó a la población para acudir a votar, pues «cada voto cuenta» y remarcó el papel de los observadores electorales de ambos partidos, quienes han acudido a los centros de sufragio «en defensa de la democracia».

Asimismo, mostró preocupación por un pequeño grupo de mesas electorales que no habían llegado a instalarse todavía antes del mediodía y señaló que estará dándole seguimiento.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular aguardará la difusión de los sondeos a pie de urna y del avance de los resultados oficiales en un hotel del distrito de San Borja.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La elección se disputa entre Fujimori, cuyo padre fue condenado por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; y Sánchez, que reivindica al encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien cumple un condena de 11 años y 5 meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de 2022, y al que ha prometido liberar. EFE

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