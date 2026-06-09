La candidata socialista a la alcaldía de Los Ángeles pasa a segunda vuelta, según las proyecciones

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La socialista demócrata Nithya Raman pasó el lunes a la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles, en las que se enfrentará en noviembre a su copartidaria y actual alcaldesa, Karen Bass, según la proyección de los medios.

Esta concejala de la segunda mayor ciudad de Estados Unidos tenía el 28,5% de los votos hasta el lunes por la noche, frente al 25,8% del republicano y estrella de reality shows Spencer Pratt, que queda fuera de la carrera por la alcaldía, de acuerdo con los datos del Registro Civil y Secretaría del Condado de Los Ángeles.

Varios medios de comunicación, entre ellos CNN y NBC News, proyectaron que Raman obtuvo suficientes sufragios para pasar a la segunda vuelta, a pesar de que el recuento aún continúa.

El aspirante que sea oficializado en segundo lugar se enfrentará a la actual alcaldesa Bass, una excongresista demócrata elegida por primera vez para dirigir Los Ángeles en 2022 y quien ha sido objeto de críticas durante su mandato.

«Me siento increíblemente honrada de que los votantes nos hayan dado la oportunidad de avanzar a la elección general para la alcaldía de Los Ángeles», dijo Raman en un comunicado publicado en la red social X el lunes por la noche.

Bass anunció luego su triunfo en un mensaje en X, y enfatizó que «Los Ángeles ha rechazado a Spencer Pratt y la agenda MAGA».

Pratt, un antiguo villano de los programas de telerrealidad cuya casa se quemó en los devastadores incendios de 2025 que azotaron el área de Los Ángeles, centró su campaña en la ira generalizada por el lento proceso de reconstrucción de la ciudad y la delincuencia, al acusar a la actual administración de ineficiente.

Su candidatura ocupaba el segundo lugar tras el cierre de las urnas el martes pasado, pero desde entonces ha bajado en la clasificación a medida que se han contado los votos por correo.

En California, las papeletas se envían por servicio postal a todos los votantes registrados y son válidas si tienen un sello de antes del día de las elecciones, lo que significa que algunas ni siquiera llegan al centro de recuento hasta varios días después del cierre de las urnas.

Este proceso y el enorme tamaño del estado, con 40 millones de habitantes, hacen que siempre tarden los resultados.

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