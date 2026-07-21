La candidata ultraderechista francesa recurre su condena por malversación de fondos europeos

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La candidata de la ultraderecha a las presidenciales de 2027 en Francia, Marine Le Pen, presentó un recurso contra su condena en apelación en un caso de desviación de fondos públicos europeos, según indicó este martes una fuente judicial.

Le Pen, el partido Agrupación Nacional (RN, antes Frente Nacional) y los otros diez dirigentes juzgados en apelación han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa.

Impugnan la sentencia del Tribunal de Apelación de París del 7 de julio, que los declaró culpables de desviación de fondos públicos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016.

El Tribunal de Apelación había reducido su pena de inhabilitación de cinco años a 15 meses (ya cumplidos), lo que le permite presentarse a las elecciones y Le Pen anunció poco después su candidatura.

El recurso de Marine Le Pen se presentó el 15 de julio. El Tribunal de Casación tiene previsto resolver este caso antes de la primera vuelta de las presidenciales, el 18 de abril de 2027.

Estos trámites tienen el efecto de suspender, hasta la decisión del Tribunal, las penas impuestas en apelación.

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