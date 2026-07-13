La candidatura de Flávio Bolsonaro, bajo fuego amigo y judicial

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(Actualiza con declaraciones de Flávio Bolsonaro)

Carlos Meneses

São Paulo, 13 jul (EFE).- La candidatura de Flávio Bolsonaro, principal aspirante opositor para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, atraviesa un momento complicado como consecuencia de riñas familiares, fallos judiciales y sospechas sobre su relación con un banquero encarcelado.

El último revés que ha recibido el senador se ha producido este lunes, cuando la Corte Suprema le ha prohibido visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en arresto domiciliario por intento de golpe de Estado, durante 90 días.

El juez Alexandre de Moraes, encargado del cumplimiento de la condena de 27 años de cárcel impuesta al exmandatario, tomó esa determinación después de que Flávio leyera el sábado pasado una carta de su padre en una transmisión en directo por redes sociales.

En la misiva, escrita de su puño y letra, el ex jefe de Estado (2019-2022) pidió «dejar de lado las diferencias», en medio de las tensiones en el seno de los Bolsonaro por las elecciones legislativas, regionales y presidenciales de octubre.

Sin embargo, la divulgación de las palabras de Jair Bolsonaro puede haber violado una de las condiciones para mantener su prisión domiciliaria: la prohibición de utilizar las redes sociales, ya sea de forma directa o a través de terceros.

De Moraes ha dado un plazo de 48 horas a la defensa del exgobernante para explicar lo sucedido y, además, ha enviado el caso a la Fiscalía para que investigue si Flávio Bolsonaro realizó propaganda electoral anticipada, lo que es ilegal.

Flávio, a su vez, acusó al juez de interferir en el proceso electoral que culminará con los comicios de octubre.

«No es casualidad que este plazo termine justo después de la primera vuelta», afirmó en una intervención en vivo en su canal de Youtube.

El senador dijo que en cuatro ocasiones anteriores su padre había difundido cartas públicas sin que ello generara sanciones.

También recordó que durante el período en que Lula estuvo preso por corrupción, el exmandatario escribió 22 cartas que fueron divulgadas públicamente sin que se le impusieran restricciones similares.

Por su parte, Tracy Reinaldet, abogado de Flávio, afirmó en una nota que la decisión del magistrado es «ilegal e inconstitucional».

El coordinador de la campaña del candidato opositor, el también senador Rogério Marinho, dijo que la prohibición supone «una clara interferencia en el juego político» y aseguró que «parte de la Corte Suprema» actúa como «adversaria» de los Bolsonaro.

La suspensión de las visitas impedirá a Flávio comunicarse directamente con su padre durante toda la campaña electoral, que oficialmente arranca el 16 de agosto, hasta pasada la primera vuelta de los comicios, prevista para el 4 de octubre.

El pleito se perfila como un mano a mano entre Flávio Bolsonaro, nombrado por su padre como su sucesor político, y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en busca de su cuarto mandato no consecutivo.

División entre los Bolsonaro

La carta de Jair Bolsonaro fue un llamamiento a la unidad frente a la división de su familia y aliados en torno a la contienda electoral, el otro punto de fricción en la campaña de Flávio.

Esas desavenencias las hizo públicas Michelle Bolsonaro, esposa de Jair, madrastra de Flávio y, hasta finales de junio, presidenta de la división femenina del Partido Liberal (PL), la formación de extrema derecha que lidera su marido.

En unos inusuales videos divulgados el 24 de junio a través de sus redes sociales, Michelle Bolsonaro acusó a Flávio de «humillarla y maltratarla» en medio de sus diferencias por las negociaciones con un partido político en el estado de Ceará, en el noreste del país.

«Sinceramente, para decirme lo que me dijo, habría sido mejor que no me hubiera llamado. Fue muy brusco, me faltó al respeto y me trató mal por teléfono. Y yo no había hecho nada contra él», relató la esposa del expresidente, quien también se refirió a la actitud de su hijastro como una «puñalada».

Posteriormente, Flávio Bolsonaro pidió disculpas públicamente a su madrastra.

Salpicado por el ‘Caso Master’

Las aguas parecían volver a su cauce en las filas del bolsonarismo, pero apenas unos días después Michelle compartió un video que sembró sospechas sobre la figura de Flávio.

En él, el exgobernador de Río de Janeiro Anthony Garotinho aseguraba que «diputados, senadores y gobernadores» que «defienden a la familia» habrían participado en una fiesta con «mujeres desnudas» organizada por el entonces banquero Daniel Vorcaro, hoy encarcelado.

Vorcaro y el conocido como ‘escándalo del Banco Master’ constituyen otro frente abierto para Flávio Bolsonaro y también han impactado negativamente en su intención de voto, según las últimas encuestas.

En mayo pasado, el portal Intercept Brasil reveló que el senador negoció con Vorcaro, actualmente en prisión preventiva, acusado de un fraude millonario a través de su, ya extinto, Banco Master, para conseguir un cuantioso patrocinio destinado a producir una película sobre su padre titulada ‘Dark Horse’.

En uno de los mensajes revelados por la prensa, Flávio Bolsonaro llama «hermano» a Vorcaro, aunque el senador asegura que su relación con el banquero se limitó a la producción del largometraje sobre su padre y que no le ofreció contrapartida alguna. EFE

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