La cantante DARA, ganadora de Eurovisión, será Ciudadana de Honor de Sofía
Sofía, 28 may (EFE).- El Ayuntamiento de Sofía decidió este jueves nombrar ‘Ciudadana de Honor’ de esta capital a la artista Darina Nikolaeva Yotova, conocida como DARA, en reconocimiento por haber ganado la edición de este año de Eurovisión con su canción ‘Bangaranga’.
El galardón le será entregado a la cantante de 27 años en una ceremonia en septiembre, informó la radio pública búlgara BNR.
«La victoria de DARA representa una gran oportunidad para que, como capital, podamos ser sede de Eurovisión 2027, coincidiendo además con el 20º aniversario de la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea (UE)», declaró el presidente del Consejo Municipal, Tsvetomir Petrov.
«Sin duda, (la próxima edición de Eurovisión) será una gran celebración para la que, como municipio, debemos prepararnos y trabajar activamente con todas las instituciones», añadió.
Todo ello es posible gracias al logro de la cantante, y «por eso, lo mínimo que podemos hacer por ella es agradecérselo con este premio», subrayó.
Por otra parte, el próximo 15 de agosto, DARA recibirá el título de Ciudadana de Honor de su ciudad natal, la costera Varna, situada junto al mar Negro. EFE
