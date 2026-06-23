La cantante española Rosalía se convierte en «santa» en un enorme mural en Palermo

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Roma, 23 jun (EFE).- La cantante española Rosalía ha sido inmortalizada en un monumental mural en un barrio de Palermo, en la isla italiana de Sicilia (sur), donde su imagen se funde con la de la patrona de la ciudad, santa Rosalía, conocida popularmente como ‘la Santuzza’ (‘la santita’ en dialecto siciliano).

La obra, titulada ‘Estasi’ (Éxtasis), está ubicada en el barrio palermitano de Santa Rosalía y su autoría pertenece al artista callejero italiano Igor Scalisi Palminteri, quien explicó en un comunicado que el mural busca un «sincretismo» entre ambas figuras.

«En su trayectoria artística, reconozco una forma de sincretismo que también encuentro en la historia de Palermo: una fusión continua de diferentes lenguas, culturas e identidades», explicó Scalisi.

Según el creador, la pieza está inspirada en la canción Focu ‘Ranni, incluida en el último disco de la artista catalana, Lux, en la que Rosalía interpreta parte de la letra en dialecto siciliano.

Scalisi Palminteri destacó en particular el verso «mi jittaiu nta lu nenti pi nun pèrdiri a libbirta» (Me lancé al vacío para no perder mi libertad), en el que percibe «una tensión que pertenece tanto a la investigación artística de Rosalía como a la figura de santa Rosalía: la idea de un cruce, de una transformación necesaria para seguir cultivando la propia libertad».

El mural muestra a la cantante sobre un fondo dorado, un halo y el pelo decolorado simulando una corona, un recurso estilístico que utilizó durante la promoción de su disco.

Este acabado contrasta con decoraciones geométricas inspiradas en las tradicionales ‘luminarie’, las iluminaciones festivas callejeras, que adornan Palermo durante el célebre Festino, la multitudinaria celebración popular con la que cada año la ciudad celebra a su patrona, y que este año se celebrará el 14 de julio.

Según la tradición católica, la santa salvó a Palermo de una devastadora epidemia de peste en 1624 tras ser paseados sus restos por las calles de la ciudad, un milagro histórico que dio origen a una devoción popular y cultural inquebrantable en el sur de Italia. EFE

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