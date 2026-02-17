La capital de Ecuador, Quito, acogerá el II Encuentro de Saberes Textiles

Quito, 17 feb (EFE).- La capital ecuatoriana, Quito, será sede del II Encuentro de Saberes Textiles, en su edición Feria del Libro y Narrativas Textiles, un evento que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoriales en torno al tejido como lenguaje, memoria y relato.

El encuentro, que se realizará los días 7 y 8 de marzo en el Museo de la Ciudad, en el centro histórico de Quito, propone un espacio de diálogo entre el hacer artesanal y las narrativas contemporáneas, entendiendo al tejido como pensamiento y memoria viva.

Con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFAIC), la iniciativa visibiliza el trabajo de los artífices, fortalece los saberes ancestrales, promueve el comercio justo y la identidad cultural, indicaron a EFE los organizadores.

Andrea Samaniego, artesana y fundadora de la plataforma Nina Folk, y coordinadora del Encuentro, apuntó que esta segunda edición busca consolidar en la ciudad un espacio especializado que promueva el intercambio de saberes, el diálogo entre prácticas tradicionales y reflexiones contemporáneas, así como la creación de redes de colaboración.

El Encuentro -dijo- «es una oportunidad para reconocernos con el otro a partir de las materialidades, la crianza mutua y los afectos que se tejen en el oficio. Un espacio de memoria que permite valorar el trabajo artesanal y fortalecer los vínculos de la comunidad».

En el evento habrán 30 estands de artífices, emprendimientos y editoriales especializadas. Además, cuatro charlas a cargo de expertas y portadoras de saberes, cuatro talleres gratuitos, abiertos al público.

Realizado en el marco del 8 de marzo -cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer- el Encuentro pone en el centro voces históricamente invisibilizadas, destacando el rol de las mujeres y de las prácticas textiles como espacios de producción simbólica, cultural y política. EFE

