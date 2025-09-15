La capital dominicana acogerá cumbre regional sobre ética de la inteligencia artificial

2 minutos

Santo Domingo, 15 sep (EFE).- Santo Domingo acogerá el 2 y 3 de octubre la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, un encuentro que reunirá a ministros, expertos internacionales, representantes del sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales, según se informó este lunes.

El evento es organizado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), en conjunto con la CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El objetivo es fortalecer la cooperación regional y avanzar en la implementación de políticas públicas alineadas con la recomendación de la Unesco sobre la ética de la IA.

De acuerdo con un comunicado de la Ogtic, esta actividad se consolida como el principal espacio regional para el diálogo político sobre inteligencia artificial, con un enfoque ético, humanista y centrado en los derechos, donde además se dará seguimiento a la edición anterior realizada en Uruguay en 2024.

«Apostamos por una inteligencia artificial al servicio del desarrollo humano, la equidad y la innovación responsable», agregó Edgar de Jesús Batista Carrasco, director general de la Ogtic.

En tanto, Anne Lemaistre, directora de la oficina regional de la Unesco en La Habana, dijo que esta cumbre reafirma el liderazgo colectivo de América Latina y el Caribe en los debates globales sobre gobernanza ética de la IA. EFE

mf