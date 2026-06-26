La capital financiera india se enfrenta a escasez de agua por el retraso del monzón

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Nueva Delhi, 26 jun (EFE).- Bombay, la capital financiera de la India, se enfrenta a una escasez de agua que mantiene a la ciudad bajo restricciones de suministro, una situación derivada del retraso con el que este año ha llegado la temporada de lluvias monzónicas.

Según el parte diario emitido este viernes por el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), los siete embalses que abastecen a Bombay almacenaban hoy únicamente el 7,53 % de su capacidad útil.

Ante estos niveles, las autoridades locales mantienen vigentes las medidas de conservación implementadas desde el17 de junio, que incluyen el corte temporal del suministro de agua para piscinas y obras en curso, la suspensión de nuevas conexiones de construcción y un recorte del 20 % en el uso de agua industrial, comercial y de clubes deportivos, con advertencia de sanciones si se detecta desperdicio.

La crisis hídrica de la metrópolis se fue agravando desde el 15 de mayo, cuando ya se había aplicado un recorte generalizado del 10 % en el suministro ciudadano debido a la falta de lluvias después de que el inicio de la principal temporada de monzones se viera afectado por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

Aunque el monzón alcanzó finalmente la ciudad a mediados de esta semana con 13 días de retraso, provocando incluso inundaciones locales por acumulados de más de 300 milímetros, las autoridades advierten de que las precipitaciones aún no han sido suficientes para recuperar los niveles de unas presas que se encuentran bajo mínimos históricos.

El monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte, aporta en condiciones normales cerca del 75 % de las precipitaciones anuales del país, por lo que resulta fundamental para un sector agrícola en el que alrededor del 60 % de los cultivos depende de las lluvias. EFE

mtv/acm