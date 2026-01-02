La capital paraguaya tuvo 148 casos de violencia intrafamiliar en Año Nuevo

1 minuto

Asunción, 2 ene (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay atendió 148 casos de violencia intrafamiliar durante las festividades de Año Nuevo en la capital del país, Asunción, informó este viernes esa institución.

El primer día del año, se recibieron en Asunción, una ciudad de 462.241 habitantes, 1.846 llamadas al Sistema de Emergencias 911, de las cuales 667 correspondieron a pedidos reales de auxilio que motivaron la intervención de la Policía.

Del total de atenciones de emergencia, 148 fueron por violencia intrafamiliar, 132 por polución sonora, 118 por perturbación de la paz pública, 24 por accidentes de tránsito y dos casos de robo, detalló la Policía Nacional en un reporte publicado en la red social X.

Durante la celebración de la Nochebuena, Asunción contabilizó 109 llamadas de emergencia por hechos de violencia intrafamiliar, informó entonces la Policía.

El 1 de enero de 2025, la Policía Nacional intervino en 113 casos de violencia intrafamiliar en el país, 83 de polución sonora y 81 de perturbación de la paz.

El Ministerio Público de Paraguay alertó el martes pasado, citando los datos abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, que atendió 37.825 víctimas de violencia intrafamiliar durante 2025, un promedio de 104 casos por día.

Las causas recibidas por violencia familiar aumentaron más de 270 % entre 2015 y 2024, al pasar de 10.164 a 37.634 denuncias, según la Fiscalía. EFE

