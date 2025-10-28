La Caricom expresa su «profunda preocupación y solidaridad» por efectos de huracán Melissa

2 minutos

San Juan, 27 oct (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este lunes su «profunda preocupación y solidaridad» con los Estados miembros y Estados miembros asociados a la organización, como Jamaica, Bahamas, Haití, Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos, por donde está previsto que pase el huracán Melissa de categoría 5.

«Elogiamos los esfuerzos de los organismos nacionales de gestión de desastres y los servicios de emergencia que han estado trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de todos», afirmó en un comunicado la Caricom.

Así mismo, la Comunidad reiteró su compromiso con un esfuerzo colectivo para apoyar las labores de recuperación y reconstrucción tras el paso del ciclón; entre otras cosas, mediante la coordinación de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias en caso de Desastre (CDEMA, por sus siglas en inglés).

«Instamos a todos a que presten atención a los consejos y la información oficiales que se difunden para proteger sus vidas contra la furia de este devastador fenómeno», sentenció la organización.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Melissa se encuentra actualmente a unos 200 kilómetros al suroeste de Jamaica y la velocidad máxima de sus vientos es de 280 kilómetros por hora, un récord en lo que va de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el huracán de categoría 5, que actualmente avanza a unos seis kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes.

Melissa tocaría el sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios se quedaron sin el suministro de agua.

Así mismo, el NHC indicó que hay una alerta vigente de huracán para el sureste y el centro de Bahamas, así como para las islas Turcas y Caicos. EFE

