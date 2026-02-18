La Casa Blanca dice que hay «pequeños avances» con Irán, pero persisten las diferencias

1 minuto

Washington, 18 feb (EFE).- La Casa Blanca dijo este miércoles que ha habido «pequeños avances» diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra.

«Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente seguirá observando los avances», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Leavitt no especificó una fecha límite para que los iraníes lleguen a un acuerdo con Washington, pero insistió en que sería muy sabio para Irán alcanzar un trato con la Administración del presidente, Donald Trump, para evitar un posible ataque militar. EFE

