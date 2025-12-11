La Casa Blanca dice que no le consta una invitación de Petro a Trump para visitar Colombia

Washington, 11 dic (EFE).- La Casa Blanca dijo este jueves no estar al tanto de una supuesta invitación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump visite su país, pero aseguró que al republicano no le gustan los comentarios de su homólogo colombiano.

Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el día después de que Trump advirtiera a Petro de que será «el siguiente», en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE

