La Casa Blanca dice que no ve señales de desescalada por parte del «desquiciado» Petro

Washington, 23 oct (EFE).- La Casa Blanca dijo este jueves que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del «desquiciado» presidente Gustavo Petro, al que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusa de ser «un líder del narcotráfico».

Preguntada sobre qué pasos podría tomar Bogotá para mejorar la tensa situación bilateral, la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, respondió: «No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento». EFE

