The Swiss voice in the world since 1935

La Casa Blanca dice que no ve señales de desescalada por parte del «desquiciado» Petro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 23 oct (EFE).- La Casa Blanca dijo este jueves que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del «desquiciado» presidente Gustavo Petro, al que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusa de ser «un líder del narcotráfico».

Preguntada sobre qué pasos podría tomar Bogotá para mejorar la tensa situación bilateral, la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, respondió: «No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento». EFE

ygg/asb/psh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR