La Casa Blanca dice que recibirá el viernes a un «comunista», en referencia a Mamdani

Washington, 20 nov (EFE).- La Casa Blanca dijo este jueves que el viernes recibirá a un «comunista», en referencia al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quien mantendrá una reunión con el presidente, Donald Trump, pese al enfrentamiento público entre ambos.

Karoline Leavitt, portavoz de Trump, dijo en una rueda de prensa que la reunión demuestra la disposición del presidente republicano «a reunirse y hablar con cualquiera e intentar hacer lo correcto en nombre del pueblo estadounidense».

«Dice mucho que mañana un comunista visite la Casa Blanca, porque es a quien los demócratas eligieron como alcalde de la ciudad más grande del país», aseguró la portavoz.

Leavitt apuntó que el encuentro se producirá a pesar de que la ciudad de Mamdani «se está volviendo mucho más de izquierda de lo que este presidente jamás anticipó en sus muchos años viviendo en Nueva York», añadió.

El triunfo de Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero, se produjo a pesar de los ataques de Trump, quien amenazó con cortar los fondos federales para la ciudad si este ganaba.

Mamdani confirmó este jueves el encuentro y sostuvo que quiere «hablar con franqueza» al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto costo de vida.

También dijo que la reunión «no gira en torno a una relación con un individuo», sino a una «relación entre la ciudad de Nueva York y la Casa Blanca».

«Me reuniré con quien sea, hablaré con quien sea, siempre y cuando pueda beneficiar una agenda económica para los neoyorquinos», garantizó. EFE

