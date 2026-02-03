La Casa Blanca dice que Trump entró a la reunión con Petro «con muy buena disposición»

Washington, 3 feb (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró «con muy buena disposición» a la reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la cual ha durado alrededor de dos horas.

Leavitt habló en una entrevista con la cadena Fox sobre el encuentro, aunque no pudo aportar muchos datos porque la reunión aún estaba teniendo lugar en ese momento.

La portavoz destacó que «el presidente Trump prefiere la diplomacia, y eso es lo que estamos viendo hoy aquí en la Casa Blanca» con el encuentro con Petro.

La reunión, que se desarrolla a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

En el centro de la reunión está el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos. EFE

