La Casa Blanca ha propuesto lanzar panfletos sobre Caracas, según The Washington Post

2 minutos

Washington, 23 nov (EFE).- La Casa Blanca propuso recientemente un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas de cara a presionar aún más al presidente venezolano, Nicolás Maduro, según fuentes cercanas al asunto citadas por el diario The Washington Post.

La operación, que según las fuentes citadas no había sido aún autorizada el sábado, barajaba realizar la suelta de panfletos este domingo, día en que Maduro cumple 63 años.

Los folletos contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca anunció en agosto, cuando duplicó el monto con el argumento de que el presidente venezolano está integrado en operaciones de «narcoterrorismo».

La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya se planteó en su primer mandato (2017-2021) y una prioridad entre varios de sus principales asesores.

Desde el verano, Washington ha implementado un enorme despliegue militar el sur del Caribe para presionar a Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico, lo que ha supuesto la destrucción de manera sumaria de en torno a una veintena de lo que Washington asegura que son narcolanchas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

Trump dijo a mediados de noviembre que había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela en lo que se refiere una posible acción militar, lo que ha disparado aún más la tensión con Caracas.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió un aviso en el que instaba a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la «situación potencialmente peligrosa» derivada del aumento de la actividad militar en la región, lo que ha supuesto que varias aerolíneas europeas y americanas hayan cancelado sus correspondencias con el país caribeño. EFE

us/fpa