La Casa Blanca lanza un portal para señalar supuestos bulos de la prensa

2 minutos

(Actualiza con más información de Casa Blanca en el 5 párrafo)

Washington, 2 dic (EFE).- La Casa Blanca lanzó un nuevo portal web con el objetivo de señalar y desmontar los supuestos bulos difundidos por medios de comunicación sobre la Administración de Donald Trump.

La iniciativa sigue el estilo del propio Trump, quien suele atacar a los periodistas que le formulan preguntas incómodas y los descalifica como «fake news» (noticias falsas).

Los primeros señalados como los «infractores mediáticos de la semana» son la cadena CBS News y los periódicos The Boston Globe y The Independent, así como sus periodistas Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric García y Nancy Cordes.

El señalamiento se refiere a su cobertura de la polémica generada después de que Trump acusara de «comportamiento sedicioso» a seis legisladores demócratas tras la publicación de un vídeo en el que instaban a la comunidad militar a no acatar «órdenes ilegales».

Según la Casa Blanca, estos medios incurrieron en «tergiversación y omisión de contexto» al informar sobre estos hechos. «El presidente Trump nunca ha dado una orden ilegal. Los medios de noticias falsas lo sabían, pero aun así difundieron la noticia», afirma el portal.

El Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con el envío de artículos «sesgados o innegablemente falsos» y los envíos válidos se utilizaran para actualizar el portal.

El lanzamiento de esta plataforma se produce poco después de la polémica desatada por Trump al insultar a una reportera con un «silencio, cerdita» cuando esta le preguntó por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Días después, Trump calificó de «pésima reportera» a Mary Bruce, de la cadena ABC, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que la periodista preguntó por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.

La Casa Blanca justificó este tipo de comentarios del mandatario como una muestra de su «transparencia» y «honestidad».

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido en reiteradas ocasiones que las acciones de Trump, como las amenazas de retirar licencias a cadenas de televisión críticas, constituyen un «ataque» a la libertad de expresión. EFE

er/dte/cda