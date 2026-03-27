La Casa Blanca lanza una aplicación móvil para seguir las noticias de Trump

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Washington, 27 mar (EFE).- La Casa Blanca lanzó este viernes una aplicación para teléfonos móviles que permite a los usuarios seguir las noticias e intervenciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La aplicación, llamada ‘The White House’ (La Casa Blanca), está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google.

«La aplicación móvil oficial de la Casa Blanca te mantiene conectado con el presidente Donald J. Trump y su Administración como nunca antes. Recibe alertas de noticias de última hora en tiempo real directamente desde la Casa Blanca sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales», señala la descripción del programa.

La Casa Blanca también difundió un vídeo promocional en el que bromea con que ha habido «muchos lanzamientos últimamente», en alusión a los bombardeos estadounidenses en Irán, pero pide a los usuarios «relajarse», ya que este nuevo lanzamiento corresponde a una aplicación.

El Gobierno de Trump ha redoblado su presencia en redes, con decenas de cuentas afiliadas en la red X, el lanzamiento de un perfil en TikTok y el uso de Truth Social, la plataforma creada por el propio mandatario republicano.

Asimismo, ha modificado el tono respecto a Administraciones anteriores mediante el uso de memes generados con inteligencia artificial (IA) para burlarse o insultar a rivales políticos y personas inmigrantes. EFE

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