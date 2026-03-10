La Casa Blanca niega que la Marina haya escoltado a un petrolero por el estrecho de Ormuz

2 minutos

Washington, 10 mar (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en el estrecho de Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X en la que había afirmado que sí se había protegido al buque con éxito.

«Sé que la publicación fue eliminada bastante rápido, y puedo confirmar que la Marina de los EE. UU. no ha escoltado un petrolero o un buque en este momento», aseguró Leavitt a preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

«Aunque, por supuesto, esa es una opción», matizó la portavoz, dejando la puerta abierta a que esa protección a los petroleros sea una de las salidas a la crisis motivada por el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Respecto a la confusión previa por el mensaje en redes de Wright que después desapareció, Leavitt aseguró que sabía de su publicación pero que no había tenido «la oportunidad de hablar directamente con el Secretario de Energía al respecto».

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó más de un 13 % hasta volver a los 80 dólares después de conocerse la publicación de Wright sobre la primera escolta de un navío en estrecho de Ormuz en 11 días de conflicto con Irán.

El barril de crudo superó ayer los 100 dólares el barril por el conflicto en Oriente Medio originado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de la nación persa.

Los operadores analizan en las últimas horas las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán y el cierre virtual del estrecho de Ormuz en el suministro de crudo.

Las consecuencias económicas de la decisión del presidente de Estados Unidos son una de las principales preocupaciones de los legisladores estadounidenses, tanto por el efecto en el bolsillo de los ciudadanos tras la subida de la gasolina como por el coste de un ataque a las arcas públicas cuyo fin aún no se vislumbra.

La intervención en Irán llega ya a su día número once sin que esté claro su horizonte temporal ya que, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la semana pasada que podría extenderse cuatro o cinco semanas, este lunes aseguró que estaba «prácticamente terminada». EFE

acd/jmr/mra