La Casa Blanca pide a Sheinbaum «empatía» por los 2 agentes de EEUU fallecidos en México

1 minuto

Washington, 22 abr (EFE).- La Casa Blanca pidió este martes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mostrar «un poco de empatía» por los dos agentes estadounidenses fallecidos durante una operación antinarcóticos en México.

«Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News. EFE

er/cpy