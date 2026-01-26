La Casa Blanca pide evitar un nuevo cierre federal tras lo sucedido en Mineápolis

Washington, 26 ene (EFE).- La Casa Blanca consideró necesario este lunes que, pese a la negativa de los demócratas para aprobar presupuestos por la muerte de un hombre en Mineápolis a manos de agentes de inmigración, se debe evitar un nuevo cierre del Gobierno Federal, especialmente en un momento marcado por los efectos de un gigantesco temporal en buena parte del país.

«La Casa Blanca apoya el trabajo bipartidista que se realizó para impulsar el paquete de asignaciones presupuestarias, y queremos que se apruebe», explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El Congreso tiene hasta la medianoche del 30 de enero para aprobar presupuestos que mantengan operativa la Administración pero, tras lo sucedido en Mineápolis, senadores demócratas dijeron el fin de semana que no aprobarán el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración en EE.UU., lo que conduciría a un nuevo cierre a partir del próximo sábado.

Hace dos días agentes de inmigración abatieron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de otro funcionario federal.

El incidente ha desatado duras críticas del partido demócrata e incluso críticas de republicanos.

Leavitt consideró que la situación en Mineápolis «no debe ir en detrimento de la financiación gubernamental para el pueblo estadounidense».

La portavoz insistió en que los fondos que debe aprobar el Congreso incluyen «la financiación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA)» y que el país se encuentra sumido en «las consecuencias de la tormenta que tuvo lugar durante el fin de semana y muchos estadounidenses todavía se ven afectados por ella».

«Por lo tanto, no queremos bajo ningún concepto que se interrumpa esa financiación, y queremos que el Senado avance con la aprobación del paquete de asignaciones presupuestarias bipartidista», concluyó Leavitt.

La tormenta, que ha afectado a dos tercios del país, ha dejado importantes nevadas y heladas que mantienen a más de 600.000 hogares sin luz y han afectado gravemente al transporte, con casi de 6.000 cancelaciones hoy y más de 18.000 retrasos en aeropuertos del país.

Tras 43 días de suspensión administrativa (el cierre federal más largo en la historia del país), demócratas y republicanos aprobaron en noviembre paquetes de financiación provisionales para que el Gobierno pudiera funcionar hasta el próximo viernes.

Muchos ven poco probable una solución negociada antes del 30 de enero, más aún cuando el Congreso se mantuvo cerrado hoy debido a los efectos de la tormenta invernal. EFE

